بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

نشر كريم فهمي صورا جديدة برفقة زوجته دانيا البناوي والفنان نادر حمدى وزوجته ،عبر حسابه الشخصي بموقعتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرتدانيا البناوي ، بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية توب باللون الأسود كشف عن خصرها وبنطلون باللون الأسود.

وأثارت دانيا البناوي ، الجدل بإطلالات جريئة ومثيرة خلال الفترة الاخيرة.

وتتميز زوجته دانيا البناوي ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وظهرت زوجة كريم فهمي ، بدون مكياج واكتفت ببشرتها الطبيعية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت،أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

