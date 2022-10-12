كريم فهمي يناشد جمهوره التبرع للطفل سليم لعلاجه من ضمور العضلات

ناشد الفنان كريم فهمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، جمهوره المساعدة في علاج الطفل سليم الذي يعاني من ضمور العضلات الشوكي.

ونشر كريم فهمي الحسابات الرسمية للتبرع للطفل سليم، من أجل جمع ٤٠ مليون جنيه ثمن الحقنة اللازمة لعلاج الطفل.

وانتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي منذ ساعات بوست يفيد باكتشاف هذا المرض عند طفل يدعي سليم، وكتب في البوست :"ربنا يشفيك ويعافيك ياحبيبي نظرة طفل كلها حزن وتعب تقطع القلب ربنا يحنن قلوب الناس عليك نفسي صوتنا يوصل نفسي يبقي اهتمام بالأطفال الي ملهمش لاحول ولاقوه ربنا كريم وأملنا بربنا كبير".

واضاف البوست :"سليم يعاني من ضمور العضلات الشوكي ليه امل وحيد وهي حقنة ثمنها ٤٠ مليون جنيه و للأسف لازم ياخدها قبل ما يكمل سنتين مش باقي غير ٣٨ يوم بس الدعم اخواني واخواتي و الدعاء له، انقذوا سليم ".