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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استقبال 74 ألف حالة طوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف خلال العام الجاري

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي ما يزيد على 74 ألف حالة خلال العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامه، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن التوسعات الجديدة بالمستشفيات الجامعية والتي شملت افتتاح وحدة استقبال طوارئ الباطنة والأطفال، وتجهيز وحدة عمليات الطوارئ الجديدة، وإضافة أجهزة أشعة مقطعية حديثة، وتجهيز معمل خاص للطوارئ زادت من قدرة القسم على استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

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وأشار الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب، إلى أن إدارة المستشفى تقوم بتوفير جميع المستلزمات الطبية والجراحية اللازمة لسرعة إسعاف الحالات التي تأتى إلى قسم الطوارئ وإجراء العمليات الجراحية بأقصى سرعة للحالات الحرجة وتحويل الحالات الأخرى إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى والرعاية المركزة.

ونوه الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن العام الجاري شهدت المستشفيات عددا من المشروعات الطبية المهمة بلغت تكلفتها 210 ملايين جنيه على رأسها مستشفى الأورام والحروق، ومحطة لتوليد وإنتاج الأكسجين الطبي، والمبني المستقل للعيادات الخارجية، ومبنى التموين الطبي.

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