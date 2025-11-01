الغندور عن استعدادات افتتاح المتحف الكبير : حضارة بلادي مزعلة ناس كتير

عبر الإعلامي خالد الغندور عن سعادته و فخره بإستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت.



و كتب خالد الغندور: سعيد جدا و منتظر افتتاح المتحف الكبير و اشعر بالفخر بحضارة بلادي اللي مزعلة ناس كثير و اتمني غدا يكون افتتاح مبهر و يصل لكل مكان في العالم.

و أضاف: و اتمني من كل المصريين و النجوم في كل المجالات يكون الفيس و السوشيال ميديا كلها صور المتحف و الأثار المصرية و يكون تريند على مستوي العالم بإذن الله.







ولا يقتصر المتحف على عرض الآثار فقط، بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية متنوعة توفر للزائر تجربة استثنائية.

وقد استقبل المتحف منذ إنشائه عددًا من رؤساء وملوك وقادة دول ومسؤولين كبار، ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي حضورًا عالميًا رفيع المستوى يعكس مكانة مصر ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني.

إنه هدية مصر للعالم، ورسالتها بأن الحضارة التي صنعت التاريخ... ما زالت تصنع المستقبل.