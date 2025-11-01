نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة

أعربت الفنانة نهال عنبر عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذا الحدث يُعد بمثابة "حدث عالمي" يظهر للعالم كله جمال الأماكن الأثرية التي تزخر بها مصر العظيمة.

وأكدت أن المتحف يبرز مصر الحضارة ومصر التاريخ، ويُظهر مكانة هذا الوطن العريق على الساحة العالمية.

وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قالت نهال عنبر: "افتتاح المتحف المصري الكبير هو تتويج لجُهد كبير في الحفاظ على التراث المصري، وهو حدث محل فخر لكل مصري. إنه يعكس جمال إمكانيات مصر الأثرية الرائعة ويقدم للعالم صورة حية عن تاريخنا العريق"، مضيفة أن المتحف يمثل رسالة قوية عن قوة وحضارة مصر التي يراها العالم بأسره اليوم.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر أن هذا الحدث التاريخي يعد فرصة عظيمة لتسليط الضوء على الأهمية الثقافية لمصر، وهو بمثابة دعوة للعالم كله لزيارة هذا الصرح الذي يعكس فخر الشعب المصري بحضارته الممتدة لآلاف السنين.

وعن الأغاني الوطنية التي تعشقها، قالت: "أحب كل الأغاني الوطنية العظيمة التي تعكس حب الشعب المصري لوطنه، مثل 'اللي بني مصر كان حلواني'، 'يا حبيبتي يا مصر'، و 'اللي بنى مصر' ، وكل أغاني الفنانين الكبار التي خلدت حب مصر وعظمتها. هذه الأغاني تظل محفورة في قلوبنا جميعًا لأنها تعبر عن مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن الذي لا مثيل له".

وفي ختام حديثها، وجهت نهال عنبر تحية إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو بداية مرحلة جديدة من التميز والريادة على مستوى العالم في مجال السياحة الثقافية.