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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتقبل اعتذار طاهر محمد طاهر ... تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خناقة بين الرعاة على النادي الأهلي، ورعاية قميصه في الموسم الجاري.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الرعاة بيتخانقوا على النادي الأهلي، بين الرعاة القدام والرعاة الجداد، وهناك رعاة للكأس الذي سيلعب من الموسم الماضي.


وأضاف شبانة، كولر تحدث مع لاعبي الأهلي وطالبهم بعدم الغرور بعد الفوز على الاتحاد المنستيري مؤكدًا لهم أن المشوار مازال طويلا، وطالبهم بالتعامل بجدية في مباراة أسوان.

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وواصل شبانة، طاهر محمد طاهر اعتذر لكولر وتقبل الغرامة التي وقعت عليه، وكولر أكد عليه أن العقوبة مستمرة لكنه تقبل الاعتذار وأكد للاعب أنه ضمن القوام الأساسي الذي يعتمد عليه، ولابد أن يكون حذر من تصرفاته في المستقبل.


وقال: الخطيب بعث برسالة لمحمد سراج رئيس بعثة فريق اليد وأبلغهم بضرورة التمسك بالحلم وتقديم كل ما لديهم في مباراة نصف النهائي من أجل تحقيق الفوز على الفريق الألماني.

 

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