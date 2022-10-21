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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حمادة صدقي: أتوقع مشاركة مصطفى شلبي أساسيًا مع الزمالك في السوبر أمام الأهلي

صدى البلد

توقع حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، مشاركة الوافد الجديد لنادي الزمالك من إنبي، مصطفى شلبي، أساسيًا، في السوبر المصري أمام الأهلي.

وتابع صدقي خلال وجوده ضيفًا في برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، أتوقع أن يبدأ مصطفى شلبي مباراة السوبر مع الزمالك من البداية، وهو لاعب كبير ويظهر بمستوى كبير جدًا في هذه المباراة.

وواصل صدقي، فيريرا قدم حلولا للزمالك في العام الماضي في ظل إيقاف القيد والآن يمتلك لاعبين جيدين وقادر على تسخيرهم.

 

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وأكمل نجم الكرة المصرية السابق، الأهلي والزمالك نافسا فريقين أقوياء سواء الإسماعيلي وسموحة، الأربع فرق دخلوا المباراة وهدفهم الثلاث نقاط، وهذا صعب الأمر، لكن الأهلي والزمالك حققا المطلوب في النهاية بسبب الجاهزية البدنية، سيراميكا كليوباترا وفيوتشر والبنك الأهلي والمصري وطلائع الجيش والإسماعيلي، سيكون هناك خناقة قوية على المركز الرابع في الدوري، وبرأي أن الأهلي والزمالك وبيراميدز سيحققا الثلاث مراكز الأولى.

وقال: الاتحاد كسب بهدف لأوستن أموتو وإمكانيات فردية للاعب، والأداء كان متوسط، سيراميكا يقدم نفسه بقوة كبيرة في الدوري.

 

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