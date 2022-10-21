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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. حل مشكلة أعلاف الدواجن وتحصين الماعز والأغنام

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١١٣، لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة  من ١٤ وحتى ٢٠ اكتوبر الجاري.
 

ألقى الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وخلال هذا الاسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي، "تشارلز مافي إيلا" وزير الزراعة الجابوني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعيه المختلفة، كما ألقى الوزير كلمة أمام لجنة الزراعة والري في مجلس النواب أشاد فيها بتوجيهات السيسي بالاهتمام بالثروة الداجنة باعتبارها صناعة مؤثرة في الأمن الغذائي.

 

كما استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلا في الدكتورة نهى طلعت امين سر التحالف الوطني والسادة ممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني ، لبحث آليات تدشين مبادرة الهيئة لدعم زراعة 150 ألف فدان من القمح في 8 محافظات.

 

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف استعرض خلاله أبرز محطات هامة خلال زيارة وزير الزراعة الى روما - اكتوبر ٢٠٢٢، كذلك نشر انفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الاسماعيلية، تحت عنوان: "الإسماعلية"..عروس القنال ومملكة المانجو المصرية.

كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبا في محطة بحوث برق العز بمحافظة الدقهلية ‏لعدد من الباحثين والهيئة البحثية المعاونة و الكادر العام بالمحطة، فضلا عن برنامج تدريبى داخلى لقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بعنوان "دور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير و تحسين جودة صناعة الألبان، كما انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي حول: إدارة الأزمات البيئية الزراعية" والذى تم تنفيذه خلال شهر سبتمبر في 3 مديريات للزراعة بمحافظات سوهاج، والدقهلية، و المنيا.

 

بينما حصل معهد بحوث أمراض النباتات على شهادة الأيزو 9001 فى مجال الإدارة من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة ECERT ليكون اول معهد تابع لمركز البحوث الزراعية يحصل على الايزو ٩٠٠١ كجهة حكومية، كما نفذ المعهد برنامجا تدريبيا ارشاديا، حول أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

 

ونظم ايضا قسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي دورة تدريبية لمدة خمسة ايام متتالية لطلبة وخريجي كليات الزراعة المصرية على الادارة المتكاملة لنظم الزراعة بدون تربة، كما نظمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورشة العمل "مكافحة آفات المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية" في محافظة الإسماعيلية.


وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تحصين أكثر من 204 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك خلال الحملة التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية في ورشة عمل حول أحدث الأجهزة المعملية المستخدمة في تحليل الملوثات في الأغذية، بينما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.

مجلس الوزراء وزير الزراعة مجلس النواب مركز المعلومات الثروة الحيوانية

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