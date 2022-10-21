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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا.. سقوط أمطار على تلك المحافظات خلال ساعات| تفاصيل

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة. 

 

سقوط أمطار

وقال مركز التنبؤ بالفيضان، أنه قد تتعرض اليوم الجمعة 21 أكتوبر. مناطق من سيناء ومطروح لسقوط أمطار خفيفة، خلال ساعات 

كما توقع مركز الفيضان إنه قد تتعرض مناطق من الصحراء الغربية لسقوط أمطار خفيفة، غدا السبت 22 أكتوبر.
 

أمطار خفيفة 

وتابع:"كما تتعرض مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة، خلال ساعات يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر" . 
 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 

بيان الأرصاد 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

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سقوط امطار مركز التنبؤ بالفيضان سقوط امطار خفيفة سقوط الأمطار الري وزارة الموارد المائية أمطار خفيفة

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