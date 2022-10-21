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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة التموين تضبط 1705 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 


وأسفرت الحملات عن ضبط 1705 قضايا تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات 4250 طن دقيق أبيض"عيني"، و469 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 38200 طن دقيق أبيض "عيني" - 57153 طن "زيت - أرز - سكر - مسلى - أعلاف - أسمدة - شيكولاتة - لحوم" - 1800 عبوة مقرمشات - 28 ألفا و800 قطعة بسكويت - 19 ألفا و222 عبوة سجائر).

 


كما تم ضبط 722 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 12050 طن دقيق بلدي مدعم "مستندي" - 2850 طن دقيق بلدي مدعم "عيني" - 2000 رغيف بلدي مدعم "عيني"، وضبط 24 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2480 طن "سكر مُدعم" - 53 ألفا و600 لتر مواد بترولية - 1100 عبوة زيت تمويني).

‏ وزارة التموين إدارة شرطة التموين الجرائم التموينية

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