مصرع عامل بطلق ناري في ظروف غامضة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بقرية الشهابي التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وصول جثة عامل بصحبه الأهالي الي المستشفي بدر العام إثر تعرضه لطلق ناري، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وبالانتقال والفحص تبين وفاة " علي مبروك عبد الفتاح السيد"، 34 سنة، مقيم بقريه أبو الخاو بمركز كوم حمادة حيث توفي بطلق ناري بقرية الشهابي في ظروف غامضة و تم وضع الجثمان فى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمركز بدر وجارى المتابعة لمعرفة ملابسات الحادث ومرتكبيه والإفادة.