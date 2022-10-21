أجمل إطلالات ثراء جبيل بعد تعرضها للتحرش من طبيب

تصدرت الفنانة ثراء جبيل تريند مؤشر اللةبحث على موقع جوجل ، بعد كشفها بعض الأسرار من خلال ظهورها فى برنامج نص الكلام من خلال تعرضها للتحرش والإساءة اليها من المخرج أحمد صالح، قائلة:"شتمنى بأقذر الشتائم".





اعتادت ثراء جبيل، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام دائما أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.

واثارت ثراء جبيل، الجدل باطلالات جريئة ومثيرة خلال الفترة الاخيرة.

وتتميز ثراء، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كشفت ثراء جبيل، عن واقعة تعرضها للتحرش من قبل طبيب، وقالت ثراء: هذه الواقعة كانت عام 2014، حيث كنت أعمل بروفات على مسرحية بقاعة سيد درويش، وشعرت بالإنهاك الشديد وارتفاع في درجة الحرارة مما دفعني إلى الذهاب لمستشفى.



وأضافت: “دخلت إلى غرفة الكشف وقام الطبيب بالتحرش بي، خرج الكشف عن حدود الطبيعية والأخلاقية".





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