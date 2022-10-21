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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المفتي: اتجاه الدولة في التنمية المستدامة متكامل.. فيديو

شوقى علام
شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ اتجاه الدولة في التنمية المستدامة متكامل ولا يقف عند مجال معين.


أضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنّ الشرع يحث الإنسان على أن يكون في ظهر دولته وولي الأمر ما دام يفعل الخير.

تابع مفتي الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية سوقت على مدى طويل من الزمان إلى أن الوقوف ضد الدولة وولي الأمر من أصول الشجاعة وإبراز العنترية وإظهار الوقوف مع الحق، مع أن الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اسمعوا وأطيعوا»، وهذا هو الأصل.


السمع والطاعة


أردف شوقي علام، أن الشرع يحث على السمع والطاعة المستنيرة والمستدامة لولي الأمر، مضيفا أن الدولة المصرية تنظر إلى الأمام وتتخذ خطوات جادة في سبيل البناء والتنمية.

مفتى الجمهورية الجماعات الارهابية صدى البلد التنمية المستدامة برنامج نظرة الدكتور شوقي علام

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