تشكيل أعضاء صندوق الصحة النفسية بقانون الرعاية الجديد

نص قانون رعاية المريض النفسي، علي أن ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية كل من :

١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .

٤ - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس .

٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .

٧ - المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان .

٨ - المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .