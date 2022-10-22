موجز السوشيال.. رضوي الشربيني توجة رسالة غامضة.. فرج عامر: كولر لم يصل إلى التشكيل الأمثل للأهلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت رضوي الشربيني : لا أحد يستحقك مرتين .

رضوي الشربيني: لا أحد يستحقك مرتين

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

فرج عامر: كولر لم يصل إلى التشكيل الأمثل للأهلي.. تفاصيل

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة بشان كولرعبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب فرج عامر: كولر لم يصل إلى التشكيل الأمثل للأهلي حتي الآن، الدفاع اتحسن جدا وغالبية لاعبي الاهلي بتدافع وبترجع لما الكورة بتتقطع

أحلى ديدي.. لقاء الخميسي تهنئ داليا البحيري بعيد ميلادها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي علي تهنئة داليا البحيري بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت لقاء الخميسي صور للنجمة داليا البحيري وعلقت قائلة: أسعد عيد ميلاد يا أحلي ديدي

فرج عامر: باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بيفكرني ببيراميدز

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة عبر حسابة بموقع تويتر .

وكتب فرج عامر: نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بيفكرني ببيراميدز في الدوري المصري.

بفستان أسود.. جميلة عوض تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

حرصت الفنانة جميلة عوض علي مشاركة ، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت جميلة عوض انظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .