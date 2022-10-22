أحلى ديدي.. لقاء الخميسي تهنئ داليا البحيري بعيد ميلادها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي علي تهنئة داليا البحيري بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت لقاء الخميسي صور للنجمة داليا البحيري وعلقت قائلة: أسعد عيد ميلاد يا أحلي ديدي

تحتفل اليوم الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها ، حيث قدمت العديد من الاعمال الدرامية التى حظت على أهتمام المشاهدين .

حصلت داليا البحيري على درجة البكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعملت لفترة بعدها كمرشدة سياحية، ثم التحقت بالعمل كمقدمة برامج في القنوات الفضائية المصرية.

عملت داليا البحيري إيضاً كموديل فى العلانات والفيديو كليب ، وكانت من أهم عارضات الأزياء في مصر.

حصلت داليا علي لقب ملكة جمال مصر عام 1990، ثم بدأت مشوارها على بمجموعة من الأفلام منها علشان ربنا يحبك للمخرج رأفت الميهي عام 2000، وفيلم محامي خلع ع هاني رمزي والذى كانت سبب شهرتها .