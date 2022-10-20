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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. شاهد| أحدث ظهور لـ داليا البحيري على الشاطئ

صدى البلد

حرصت الفنانة داليا البحيري، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت داليا البحيري بإطلالة صيفية علي الشاطئ بدون مكياج، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

 

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يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، التى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع.

كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

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