عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد داليا البحيري.. حصدت لقب ملكة الجمال .. ووفاة ابنتها اصابتها بالصدمة

داليا البحيري
داليا البحيري

تحتفل اليوم الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها ، حيث قدمت العديد من الاعمال الدرامية التى حظت على أهتمام المشاهدين .

حصلت داليا البحيري على درجة البكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعملت لفترة بعدها كمرشدة سياحية، ثم التحقت بالعمل كمقدمة برامج في القنوات الفضائية المصرية.

داليا البحيري 

عملت داليا البحيري إيضاً  كموديل  فى العلانات والفيديو كليب ، وكانت من أهم عارضات الأزياء في مصر.

حصلت داليا علي لقب ملكة جمال مصر عام 1990، ثم  بدأت مشوارها على بمجموعة من الأفلام منها علشان ربنا يحبك للمخرج رأفت الميهي عام 2000،  وفيلم محامي خلع ع هاني رمزي والذى كانت سبب شهرتها .

داليا البحيري 

ثم قدمت داليا البحيري عدد من الافلام السينمائية منها لباحتاث عن الحرية للمخرجة إوالسفارة في العمارة مع الفنان  عادل إمام، وافلام حريم كريم، أحلام حقيقية ، الغواص .

داليا البحيري مع ابنتها قسمت 

إما فى الدراما التليفزيونية فجسدت عدد من الافلام منها : صرخة أنثى والذى ناقش قضية التحول الجنسي ، ريش نعام، في غمضة عين، يوميات زوجة مفروسة والذى قدمت منه العديد من الاجزاء بعد نجاحه ، ومسلسل القاصرات مع الفنان القدير صلاح السعدني .

داليا البحيري تفقد ابنتها الاولي :

تزوجت الفنانة داليا البحيري ثلاثة مرات ، ورزقت من زيجتها الاولي  بابنة تدعي خديجة توفيت بمرض نادر عن عمر ثمان أشهر ، وهو ما اصابها بالصدمة ، وانجبت من الزيجة الثانية من نجل المنتجة ناهد فريد شوقي  ابنتها الوحيدة قسمت .

اختيرت داليا البحيري للمشاركة كعضو في لجنة التحكيم الدولية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ32 لعام 2008، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي السابع لسينما المرأة بمدينة سلا بالمغرب عام 2013.

داليا البحيري 

خلاف داليا البحيري مع أنغام :

دخلت الفنانة داليا البحيري في خلاف مع الفنانة أنغام بعدما ان تشاركا فى بطولة مسلسل فى غمضة عين ، حيث تمسكت كل منهما بكتابة الاسم أولا على التتر، وظلت القطيعة بين الطرفين لسنوات ، حتي ظهرا خلال شهور الصيف بتواجدهما معاً ، ونشرت كل منهما صورة تجمعها بالأخرى وانهيا الخلاف بكلمات تؤكد على تصالحن .

 

داليا البحيري هاني رمزي ملكة جمال صلاح السعدنى الفنانة داليا البحيري مهرجان القاهرة يوميات زوجة مفروسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الأهلي أحدهم.. 3 فرق تحدد تصنيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

صور مروعة.. الحيونات تأكل أجساد الجنود القتلي في الحرب الروسية الأوكرانية

الدولار يخالف التوقعات ويشهد ارتفاعا كبيرًا عالميا

طريقة عمل صوص الفراولة بدون جيلاتين

فوائد سورة الرحمن .. ما لا تعرفه من أسرار عروس القرآن

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

تكشف 9 أمراض خطيرة.. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ