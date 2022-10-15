عيد ميلاد داليا البحيري.. حصدت لقب ملكة الجمال .. ووفاة ابنتها اصابتها بالصدمة

تحتفل اليوم الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها ، حيث قدمت العديد من الاعمال الدرامية التى حظت على أهتمام المشاهدين .

حصلت داليا البحيري على درجة البكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعملت لفترة بعدها كمرشدة سياحية، ثم التحقت بالعمل كمقدمة برامج في القنوات الفضائية المصرية.

داليا البحيري

عملت داليا البحيري إيضاً كموديل فى العلانات والفيديو كليب ، وكانت من أهم عارضات الأزياء في مصر.

حصلت داليا علي لقب ملكة جمال مصر عام 1990، ثم بدأت مشوارها على بمجموعة من الأفلام منها علشان ربنا يحبك للمخرج رأفت الميهي عام 2000، وفيلم محامي خلع ع هاني رمزي والذى كانت سبب شهرتها .

داليا البحيري

ثم قدمت داليا البحيري عدد من الافلام السينمائية منها لباحتاث عن الحرية للمخرجة إوالسفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وافلام حريم كريم، أحلام حقيقية ، الغواص .

داليا البحيري مع ابنتها قسمت

إما فى الدراما التليفزيونية فجسدت عدد من الافلام منها : صرخة أنثى والذى ناقش قضية التحول الجنسي ، ريش نعام، في غمضة عين، يوميات زوجة مفروسة والذى قدمت منه العديد من الاجزاء بعد نجاحه ، ومسلسل القاصرات مع الفنان القدير صلاح السعدني .

داليا البحيري تفقد ابنتها الاولي :

تزوجت الفنانة داليا البحيري ثلاثة مرات ، ورزقت من زيجتها الاولي بابنة تدعي خديجة توفيت بمرض نادر عن عمر ثمان أشهر ، وهو ما اصابها بالصدمة ، وانجبت من الزيجة الثانية من نجل المنتجة ناهد فريد شوقي ابنتها الوحيدة قسمت .

اختيرت داليا البحيري للمشاركة كعضو في لجنة التحكيم الدولية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ32 لعام 2008، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي السابع لسينما المرأة بمدينة سلا بالمغرب عام 2013.

داليا البحيري

خلاف داليا البحيري مع أنغام :

دخلت الفنانة داليا البحيري في خلاف مع الفنانة أنغام بعدما ان تشاركا فى بطولة مسلسل فى غمضة عين ، حيث تمسكت كل منهما بكتابة الاسم أولا على التتر، وظلت القطيعة بين الطرفين لسنوات ، حتي ظهرا خلال شهور الصيف بتواجدهما معاً ، ونشرت كل منهما صورة تجمعها بالأخرى وانهيا الخلاف بكلمات تؤكد على تصالحن .