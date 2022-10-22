عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كولر لم يصل إلى التشكيل الأمثل للأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة بشان كولرعبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب فرج عامر: كولر لم يصل إلى التشكيل الأمثل للأهلي حتي الآن، الدفاع اتحسن جدا وغالبية لاعبي الاهلي بتدافع وبترجع لما الكورة بتتقطع

وتابع : والاهلي بينقل الكورة حاليا اسرع ، والشوط من خارج منطقة الجزاء زاد ، لكن مازال كولر لم يصل الي الشكل النهائي او المثالي لخط الهجوم.

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

كولر يتقبل اعتذار طاهر محمد طاهر ... تفاصيل

وكشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خناقة بين الرعاة على النادي الأهلي، ورعاية قميصه في الموسم الجاري.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الرعاة بيتخانقوا على النادي الأهلي، بين الرعاة القدام والرعاة الجداد، وهناك رعاة للكأس الذي سيلعب من الموسم الماضي.


وأضاف شبانة، كولر تحدث مع لاعبي الأهلي وطالبهم بعدم الغرور بعد الفوز على الاتحاد المنستيري مؤكدًا لهم أن المشوار مازال طويلا، وطالبهم بالتعامل بجدية في مباراة أسوان.

وواصل شبانة، طاهر محمد طاهر اعتذر لكولر وتقبل الغرامة التي وقعت عليه، وكولر أكد عليه أن العقوبة مستمرة لكنه تقبل الاعتذار وأكد للاعب أنه ضمن القوام الأساسي الذي يعتمد عليه، ولابد أن يكون حذر من تصرفاته في المستقبل.

 

السويسري مارسيال كولر تشكيل الاهلي المهندس محمد فرج عامر تصريحات فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

ترشيحاتنا

تصل لـ 100 ألف جنيه ..غرامة الامتناع عن توزيع الميراث.. فيديو

فصل الكهرباء عن عدة أماكن بمدينة العريش.. اعرف المناطق والمواعيد

حسبي الله ونعم الوكيل| حسام حبيب ينهار على الهواء..شيرين محتاجة سنين تتعالج

بلومبرج: مصر تدفع لإدراج تعويضات للدول الفقيرة في قمة المناخ كوب 27

مفاجأة| حسام حبيب: فلوس شيرين مكتوبه للبنات ومحدش يقدر يحجر عليها

بينها 15 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 84833 مخالفة مرورية خلال يوما واحدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

حظك اليوم.. فرص جيدة تنتظر مواليد برج الثور الجمعة 21 أكتوبر 2022

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ