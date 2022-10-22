الإمارات تعتقل بريطاني في إمارة أبوظبي لهذا السبب

حققت النيابة العامة في أبوظبي، مع متهم بريطاني صادر في حقه أمر ضبط دولي، وذلك بناء على طلب تسليم من السلطات الفرنسية المختصة، لاتهامه بجرائم غسل الأموال.

واتخذت النيابة العامة الإماراتية ، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، الإجراءات القانونية بحق المتهم، بموجب النشرة الحمراء الدولية الصادرة وفق طلب السلطات الفرنسية، والخطاب الموجه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بشأن ضبط المتهم للتحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه بارتكاب جريمة غسل أموال.

وذكرت النيابة العامة الإماراتية أن المتهم تم ضبطه في إمارة أبوظبي