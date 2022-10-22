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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة بين شيكابالا وديانج وإيبوكا على جائزة لاعب الجولة الأولى في الدوري

الرابطة
الرابطة

اختار الفريق الفني برابطة الأندية المحترفة، أفضل 3 لاعبين في الجولة الأولى من مسابقة، الدوري المصري الممتاز.

منافسة بين شيكابالا وديانج وإيبوكا 

وجاء جون إيبوكا لاعب سيرامكا كليوباترا في المقدمة، يليه أليو ديانج لاعب الأهلي، ثم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك.

ووضعت رابطة الأندية المحترفة استفتاء عبر حسابها الرسمي على تويتر، لاختيار أفضل لاعب في الجولة الأولى من قبل الجماهير.

وشارك في الاستفتاء حتى الآن  20 ألفا من جماهير الدوري المصري، وجاء في المركز الأول حتى هذه اللحظة ديانج بنسبة 64.8% من الأصوات، يليه شيكابالا 34.6% من الأصوات واحتل جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثالث بنسبة تصويت 0.6.

وكان شيكابالا قد شارك كبديل في فوز الزمالك سموحة بهدفين نظيفين، فيما ساهم ديانج في فوز الأهلي  على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، وسجل إيبوكا هدف وصنع آخر في فوز سيراميكا كليوباترا على المصري بنتيجة 3-0.

 

الدوري المصري إيبوكا سيرامكا كليوباترا الأهلى شيكابالا ديانج

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