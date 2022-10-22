وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نرسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس أن إسرائيل لا ترى ضرورة لإرسال مساعدات عسكرية هجومية إلى أوكرانيا.

وشدد جانتس على أن هذه الرؤية تأتي في سياق الاعتبارات الإقليمية والدولية.

وألغت أوكرانيا، مكالمة هاتفية كان من المقرر إجراؤها بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على خلفية رفض إسرائيل إمداد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال مسؤول دبلوماسي أوكراني كبير لـ "هآرتس" إنه أوصى بعدم إجراء المحادثة في ضوء تصريحات جانتس والتي تفيد بأن إسرائيل لا تنوي تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في حربها مع روسيا.

ومن المتوقع أن إجراء محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبا، كما هو مخطط لها.