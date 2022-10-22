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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان خلال أيام

توقيع اتفاق ترسيم
توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نقلت "القناة 12 العبرية" اليوم السبت عن تقارير لبنانية أن إسرائيل مستعدة للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسبوع الجاري.

وقالت القناة العبرية إن إسرائيل أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي.

وبحسب التقارير من المتوقع أن يصل عاموس هوكستين إلى بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ليقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.

في ذات السياق أبلغ هوكستين الحكومة اللبنانية بأنه "لا يتوقع حدوث أي تغيير قانوني أو سياسي" من شأنه أن يعطل مخطط توقيع الاتفاق في لبنان، ومن المتوقع أن، يحدد الرئيس ميشال عون يوم الثلاثاء المقبل من ستكون الشخصية اللبنانية التي ستمثل بيروت في حفل التوقيع على الاتفاق المتوقع عقده، في الناقورة، على الحدود اللبنانية.

وبحسب التقارير، فإن مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على حدة الإتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.

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