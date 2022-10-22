بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

قال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بتريوس، القائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في مقابلة مع النسخة الفرنسية من صحيفة إكسبرس، في حال تعرض أحد أعضاء الناتو لهجوم "يمكن للولايات المتحدة والدول الأخرى الرد بطريقة أو بأخرى ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف سيصبح على الأرجح "خطا أحمر" لحلف شمال الأطلسي، وسيؤدي تجاوزه إلى تدخل أكثر فاعلية من جانبه.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا من عواقب وخيمة إذا اشتبكت قوات الناتو مع الجيش الروسي. منوها بأن مثل هذا التطور في الأحداث سيؤدي إلى كارثة عالمية. وأعرب عن أمله في أن يكون القادة الغربيون "أذكياء بما يكفي" لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات.

من جهتها أكدت سلطات الولايات المتحدة في تصريحات سابقة أن العسكريين الأمريكيين لن يشاركوا في عمليات عسكرية على أراضي أوكرانيا. وفي وقت سابق، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث أن الحلف لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الصراع، وأن هذا الموقف لم يتغير.