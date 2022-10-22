عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف  بتريوس، القائد السابق لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في مقابلة مع النسخة الفرنسية من صحيفة إكسبرس، في حال تعرض أحد أعضاء الناتو لهجوم "يمكن للولايات المتحدة والدول الأخرى الرد بطريقة أو بأخرى ولكن كقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وليس كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف سيصبح على الأرجح "خطا أحمر" لحلف شمال الأطلسي، وسيؤدي تجاوزه إلى تدخل أكثر فاعلية من جانبه.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا من عواقب وخيمة إذا اشتبكت قوات الناتو مع الجيش الروسي. منوها بأن مثل هذا التطور في الأحداث سيؤدي إلى كارثة عالمية. وأعرب عن أمله في أن يكون القادة الغربيون "أذكياء بما يكفي" لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات.

من جهتها أكدت سلطات الولايات المتحدة في تصريحات سابقة أن العسكريين الأمريكيين لن يشاركوا في عمليات عسكرية على أراضي أوكرانيا. وفي وقت سابق، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث أن الحلف لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الصراع، وأن هذا الموقف لم يتغير.

واشنطن أوكرانيا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

موضوعات متعلقة

بمقدار النصف..عجز ميزانية الولايات المتحدة لعام 2022 ينخفض إلى 1.375 تريليون دولار

الولايات المتحدة تنضم لتحالف الحرية على الإنترنت في إدانة حجب الإنترنت بإيران

الولايات المتحدة تؤكد أهمية التعاون الدفاعي والأمني مع إندونيسيا

الولايات المتحدة تتهم 7 صينيين في مؤامرة مزعومة لإعادة مقيم أمريكي إلى بكين

ترشيحاتنا

رسالة من رونالدو قبل موقعة تشيلسي ومانشستر يونايتد

حرب أوكرانيا تنتظر كوارث إنسانية وحربية.. خيرسون معركة شاملة وسيناريوهات اشتعال الصراع

حجازي: هدفنا تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة

موعد وشروط الترشح لـ " انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات "

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

ميريهان حسين على الموتوسيكل في أحدث إطلالاتها| شاهد

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

فيديو

سب وتهديدات.. علاقة الموديل "حبيبة" بأزمة حسام حبيب مع شيرين

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ