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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: هدفنا من المؤتمر الاقتصادي الخروج بخارطة طريق

صدى البلد

قالت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني مماثل لملف الاقتصاد في المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري.

 

وأضافت جيهان صالح، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الحوار الوطني متكامل مع المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر سيضك كاقة الفئات والجهات التي لها صلة بالاقتصاد. اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث عن السياسات الاقتصادية الكلية، متابعة: المؤتمر سيبدأ أولى جلساته بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، حول الاقتصاد في الفترة الزمنية الماضية وحتى الآن.


واسترسلت: سنتحدث عن الازمات التي مرت على الاقتصاد المصري خلال الـ 40 عاما، متابعة: سيكون هناك جلسات متتالية، من ضمنهم جلسة لوزيرة التخطيط ستتناول المؤشرات الاقتصادية الكلية.


وأكملت: سيكون هناك جلسة لوزير المالية لمناقشة السياسة المالية والنقد والدين العام، وأخرى عن السياسة النقدية يرأسها رئيس البنك المركزي، مشيرة إلى أن جلسات اليوم الأول ستكون متتابعة.
 

المؤتمر الاقتصادي الملف الاقتصادي مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى اخبار التوك شو

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