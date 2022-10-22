مستشار رئيس الوزراء: هدفنا من المؤتمر الاقتصادي الخروج بخارطة طريق

قالت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني مماثل لملف الاقتصاد في المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري.

وأضافت جيهان صالح، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الحوار الوطني متكامل مع المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر سيضك كاقة الفئات والجهات التي لها صلة بالاقتصاد. اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث عن السياسات الاقتصادية الكلية، متابعة: المؤتمر سيبدأ أولى جلساته بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، حول الاقتصاد في الفترة الزمنية الماضية وحتى الآن.



واسترسلت: سنتحدث عن الازمات التي مرت على الاقتصاد المصري خلال الـ 40 عاما، متابعة: سيكون هناك جلسات متتالية، من ضمنهم جلسة لوزيرة التخطيط ستتناول المؤشرات الاقتصادية الكلية.



وأكملت: سيكون هناك جلسة لوزير المالية لمناقشة السياسة المالية والنقد والدين العام، وأخرى عن السياسة النقدية يرأسها رئيس البنك المركزي، مشيرة إلى أن جلسات اليوم الأول ستكون متتابعة.

