صناعة النواب تناقش أزمات المصانع والمستثمرين خلال اجتماعاتها

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اجتماعاتها علي مدار ثلاث أيام لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان من غدا الاثنين حتي يوم الأربعاء.

وتناقش اللجنة يوم الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن عدم توافر الغزول والأقطان مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع كلياً وأخرى جزئياً وتوقف عملية الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار ما يؤثر بشكل سلبي على قطاع الصناعة وعلى الصادرات وموارد الدولة من العملة الأجنبية.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالنعيم حامد محمود، بشأن عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بمنطقة كفر العلو بحلوان بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع .

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار حسن، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية، وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوي الجديدة غرب بمحافظة المنيا وسرعة الانتهاء من المدينة الصناعية بالمنيا بمنطقتي السريرية بسمالوط والمطاهرة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي بشأن منح رخصة مؤقتة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وسمنود لحين توفيق أوضاع الآبار الجوفية الخاصة بتلك المصانع.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة يوم الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.