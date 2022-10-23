عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل 220 جنديا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 220 من الجنود والقوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد: "لقد حاول العدو مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك، وتم صد جميع الهجمات والقضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيًا، والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كراسني ليمان".
وأضاف: "في اتجاه مستوطنات نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي وجلوريوس بجمهورية دونيتسك الشعبية تم القضاء أيضا على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، وفي اتجاه "نيكولاييف - كريفوي روج" تم تصفية أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا"، مشيرا إلى تدمير مستودع وقود للقوات الأوكرانية قرب قرية "سميلا" بمنطقة تشيركاسي، يحتوي على أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات.
ولفت كوناشينكوف كذلك إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا، وتابع: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أطلقت مدفعية القوات الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة على الأطراف الشرقية لمدينة "إنيرجودار" ومحيط محطة زابوروجيا النووية، بينما ردت المدفعية الروسية على مصادر النيران المعادية"، مؤكدا عدم وقوع خسائر أو اصابات بالمحطة واستمرار مستوى الإشعاع بها طبيعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

الرئيس السيسي يكشف كواليس مطالبته للحكومة بالإصلاح الاقتصادي|فيديو

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ترشيحاتنا

مواطنو بني سويف لـ السيسي خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: ربنا يخليك يا ريس|شاهد

ترامب يحسم ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024

استقرار الدولار.. ارتفاع العملات الأوروبية أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد 23-10-2022

28 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ خلية استهداف الكنائس

مصطفى كامل : المطرب الذى لا يلتزم بقرارات النقابة خارجها

غرامة 10 آلاف جنيه .. مدة إيقاف طاهر محمد طاهر وموقفه من السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد هليكوبتر تسير بين السيارات على طريق سريع في أوكرانيا

مش بس التخسيس .. فوائد الصيام المتقطع للمرأة

لوك مختلف.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها | شاهد

بحضور حمو بيكا وشحتة كاريكا وعمر كمال.. مصطفى كامل يجتمع بمطربي المهرجانات

فيديو

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

جبر الخواطر.. حكاية عامل النظافة مع محل الكشري| تغطية خاصة

نهاية الأسطورة.. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن البرتغال في كأس العالم| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ