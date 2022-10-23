رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لـ صدى البلد: هذا العام شهدت أكبر إقبال من الطلاب.. البرامج الدراسية تخدم أهداف التنمية المستدامة| فيديو

مقارنة المهندس بالتكنولوجي ليست في محلها...

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية:

– مرونة كبيرة بالجامعة والبرامج الدراسية بالجامعة

- الجامعات التكنولوجية شهدت أكبر إقبال طلابي هذا العام

- مقارنة المهندس بالتكنولوجي غير سليمة

- نتميز بجامعة الدلتا بزيادة معاملنا الدراسية

- تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر لإنشاء مدينة طلابية

- وجهنا الطلاب بضروة أن تخدم مشاريع التخرج الصناعة القومية

أصبحت جامعة الدلتا التكنولوجية من أهم الجامعات التي يبحث عنها الطلاب ويرغبون في الالتحاق بها على الرغم من حداثتها، فلم يمض على إنشائها سوى عامين فقط، لكن البرامج الدراسية المتميزة ونظام التعليم الحديث داخلها جعلها مطلبا لجميع الطلاب.

أجرى موقع "صدى البلد" حوارا مع الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للحديث عن الجامعات التكنولوجية.

ما هو الغرض من إنشاء الجامعات التكنولوجية؟

الغرض من الجامعات التكنولوجية بشكل عام يمكن في ربط سوق العمل بالتعليم، وهذا يتوافق مع خطة الدولة التي تم وضعها على أساس خدمة الصناعة وتوفير القوى العاملة المناسبة، وأن الجامعات التكنولوجية تسير في مسارين من خلال التعليم الإكاديمي والتعليم التطبيقي العملي.

وتابع أن التعليم بالجامعات التكنولوجية يهتم بالتدريب العملي ويصل نسبته إلى 60% والتعليم الأكاديمي إلى 40%، وأن جميع طلابنا يقومون بتدريب عملي تطبيقي داخل المصانع والجهات الصناعية المشاركة معانا.

وأضاف أن الجامعة وفرت فرصا تدريبية لجميع الطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع ووضع خطط تدريبية ومشرفين على التدريب والتنسيق مع جهات للحصول على تدريب متميز في المناطق المرتبطة بسوق العمل لربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية سواء التدريب الأسبوعى خلال فترة الدراسة أو الصيفي لمدة شهر ونصف.

وأكمل أن الطلاب يتم تدريبهم أيضآ داخل المعامل والورش بالكلية ويوجد أكثر من 40 معملا وورشة متخصصة تم تجهيزهم وفق أعلى مستوى تقني لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجى، أن الجامعة تدعم الطلاب المبتكرين والمبدعين وتهتم بمجالات البحث العلمى.

ما هو الفرق بين “التكنولوجي” خريج الجامعات التكنولوجية والمهندس خريج كليات الهندسة؟

في البداية يجب أن يعلم الجميع أنه ليس هناك تحدٍ بين المهندس والتكنولوجي أو أن أحد أفضل من أحد بل هما الاثنين يكملان دائرة الصناعة وأن المقارنة بينهما أمر غير سليم، فالمهندس معظم دراسته تكون دراسة أكاديمية قد تبلغ 80% و20% عملي فقط، أما التعليم التكنولوجي يكون كما ذكرنا من قبل 60% عملي تطبيقي والتعليم الأكاديمي 40%.

وأشار الدكتور عربي السيد كشك أن المهندس هو المسئول عن عملية التصميم ومن بعده يأتي دور التكنولوجي في عملية التشغيل والتطوير والصيانة، وبذلك نستطيع أن نقول إن التكنولوجي شريك المهندس داخل العملية الصناعة وأن لكل منهم دور محدد يقوم بيه داخل حلقة الصناعة والمصنع، فهما يقومون بتكملت بعضهم البعض.

ما هو المسمى الوظيفي لخريج جامعة الدلتا التكنولوجية وما هي الدرجة العلمية الذى يحصل عليها؟

المسمى الوظيفى لخريج الجامعة هو بكالوريوس التكنولوجيا المهنى في مجال التخصص.

يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

جامعة الدلتا التكنولوجية كانت الأعلى في تنسيق هذا العام ما هو المختلف بها عن نظريتها؟

أصدر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بصدر القرار الجمهوري بشأن القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وتمت الموافقة على إنشاء 7 جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية، ومعظم برامج الجامعات واحدة ومتشابهة.

وأشار إلى أن جامعة الدلتا التكنولوجية تتميز بزيادة عدد المعامل بها وإعداد هيئة التدريس أيضا أكثر، وأن مكان الجامعة تم تحديده ليكون بالقرب من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنطقة الصناعية بالسادات فى محافظة المنوفية، وأن معظم الجامعات التكنولوجية تم تحديد أماكنها لتكون بالقرب من المناطق الصناعية الموجودة فى الدولة، أى أنها تقع فى قلب الحدث، حتى تتعلم بداخل الجامعة وتخرج لتمارس فى المصانع التى تجاورك، ولكي تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصناعية وأن ذلك يعزز من تنمية الصناعة ويعمل على ربط الطلاب بسوق العمل من خلال الاحتكاك المباشر مع الصناعة ودراسة معرفة الاحتياجات الحقيقة لذلك القطاع.

وتهدف جميع الجامعات إلى تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ليكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وإحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر.

هل برامج جميع الجامعات التكنولوجية متشابهة أم هناك اختلاف؟

برامج الجامعات التكنولوجية يتم وضعها وفقا لمتطلبات سوق العمل وتعمل الجامعة على دراسة سوق العمل بالاشتراك مع الجهات الصناعية حتى نتمكن من استحداث برامج دراسية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل والجهات الصناعية وأن هناك برنامج دراسي هو برنامج التكيف والتبريد تم إعداده بشكل كامل بعد أن طلبت أحد الجهات الصناعية أن هناك نقصا من الكوادر في هذه المنطقة وعليه تم عمل البرنامج التعليمي لتزويد سوق العمل وأن البرامج التعليمية الموضوعة جميعها تهدف إلى خدمة الصناعة.

ولفت رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع البرامج الدراسية فهي ليست برامج ثابتة فإذا وجدنا أن سوق العمل تشبع بالخريجين من أحد البرامج نقوم على الفور باستبدالة ببرنامج دراسية أخرى لخدمة الصناعة وسوق العمل بشكل أكبر واوسع.

ما هي البرامج الدراسية الموجودة بالجامعة في الوقت الحالي ؟

الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتحوي داخلها خمسة برامج دراسية هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجية الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وبرنامج التكيف والتبريد، إضافة إلى أن الجامعة تسعى دائماً إلى التفوق والتميز وأنها فى حالة تطور مستمر .

هل شهدت الجامعة هذا العام إقبالا كبيرا من الطلاب؟

الجامعة هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من قبل الطلاب للالتحاق بها، فوصل عدد الطلاب الراغبيين بالتحاق بالجامعة إلى 2000 طالب وأن الجامعة كانت تخطط لاستعاب 600 طالب فقط، حتى تسطيع أن تقدم لهم خدمة تعليمية وتدريبة على أعلى مستوى.

والإقبال الكثيف هذا العام على الجامعات التكنولوجية يعود إلى الدور الهام الذي لعبه الإعلام في توعية الطلاب وأولياء الأمور بمدى أهمية التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية في مصر، والإقبال هذا العام يعد الأكبر على الجامعات التكنولوجية منذ نشأتها.

هل هناك خطة لإنشاء مدينة طلابية داخل الجامعة ؟

بالفعل تم التواصل مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون لتخصيص قطعة أرض بجوار الجامعة تقدر مساحتها بـ 2000 متر حتي يتم عليها بناء المدينة الجامعية وانه يتم في الوقت الحالي استخراج جميع التراخيص المطلوبة للبناء ونأمل أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببنائها سريعآ.

هل وقعت الجامعة اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات دولية؟

الجامعة قامت بعقد اتفاقيات مع الجامعات المحلية بمصر بإضافة إلى الاتفاقيات والشراكات التي قمنا بتوقيعها مع الجهات الصناعية بالمنطقة الصناعية المحيطة ، وفي الوقت الحالي نسعى في عمل اتفاقيات مع بعض الدول مثل اليابان والصين وروسيا وألمانيا لعمل برامج دراسية مشتركة كبداية، يمكن بعدها أن يتم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تلك البلدان.

هل هناك توجه معين للطلاب في إقامة مشاريع التخرج؟

بالفعل الجامعة حرصت علي توجه الطلاب بضرورة أن تكون مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة ودفعة التخرج الأولى من الجامعة هذا العام بما يفيد المجتمع، ويساعد على تطوير الصناعة وحل مشاكلها.

طلبنا ينزلون إلى المصانع والجهات الصناعية ويتم السؤال عن المعوقات التي تواجه القطاع، ويكون مشروع التخرج موجه للعمل على حل تلك المشكلة أو أن يساعد ويقدم خدمات للمشروعات القومية للدولة، ولا نريد مشروعات تقليدة يكون مصيرها الأدراج لا تقدم استفادة بل نريد مشروعات تخدم الصناعة وتجعلها أقوى، وأن هذا الأمر أيضا هو شرط على المعيدين والمدرسين المساعدين في الدرسات العليا، أن تكون رسائل الماجستير والدكتوراة لخدمة المصانع أو المشروعات القومية بالدولة.

هل سيكون هناك درسات عليا في الجامعة ؟

هذا العام هو العام الرابع للجامعة الذي سوف يشهد تخرج أول دفعة دراسية، وبالفعل عملنا على إعداد لائحة الدرسات العليا حتى يتمكن الطلاب الذين أنهوا سنوات دراستهم من التقديم فيها وهذا الأمر يساعدنا فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.