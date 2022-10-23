خبير: الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لم تحدث منذ فترة كبيرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في 1991 قامت بتطبيق الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد، وعندما بدأت الإصلاح الهيكلي واجهت ظروف صعبة، وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة مع تطبيق الإصلاح الاقتصاد من جديد.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر كانت في حاجة للمؤتمر الاقتصادي، بعد التداعيات السلبية لأزمة كورونا ، والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي لم تحدث منذ فترة كبيرة، مشيرًا أن هناك قطاعات حققت طفرة مثل قطاع الكهرباء والطرق والسكة الحديد والبنية الانشائية.

وأشار إلى أن هناك شرايين فتحت في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، وحققت مصر انجازات كبيرة في هذه القطاعات، ولكن التحرك في القطاع الزراعي والصناعي خلال الفترة الأخيرة، كان أبطأ من القطاعات السابقة.

وأضاف أن التحدي الاساسي للدولة المصرية هو الزيادة السكانية، فالمواطن لن يشعر بالتنمية الاقتصادية، إلا عند تعطي معدل النمو 7% بصورة مستمرة في كافة القطاعات وليس في قطاع واحد فقط٫