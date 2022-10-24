رئيس الأوبرا يسلم راغب علامة درع التكريم على مسرح النافورة

تحت لافتة كامل العدد اجرى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 حوارا طربيا مميزا بين مصر ولبنان .

فعلى مسرح النافورة سلم الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر درع المهرجان للفنان راغب علامة باعتباره احد الشخصيات المكرمة فى هذه الدورة ، واعلن النجم اللبنانى سعادته بالمشاركة فى الفعاليات لاول مرة متمنيا الاستمرار فى الدورات المقبلة ، وتالق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته فى تقديم مختارات من اعماله التى تفاعل معها الجمهور كان منها الحب الكبير ، يا ريت فيا خبيها ، نسيني الدنيا ، اللي باعنا ، تركنى لحالي ، سهروني الليل ، اشتقتلك انا ، مغرم يا ليل ، يا حياتي ، آسف حبيبتي ، قلبي عشقها ، حرام ، حبيبت قلبي يا غالي ، استمارة ٦ ، فورا غرام ، أنا ممكن ازعلك .

قبله نجحت المطربة مروة ناجى فى ابراز شخصيتها الفنية من خلال اعمال الراحلة وردة واجادت فى اداء أوقاتي بتحلو ، لعبة الايام ، حرمت أحبك ، حنين ، مالي ، على الربابة الى جانب على رمش عيونها وشاركها ادائها الفنان اللبنانى سعد رمضان الذى وجه التحية لمصر وشعبها من خلال اغنيتى يا حبيبتى يا مصر واحلف بسماها كما تغنى بـ البيت اللبنانى ، عالعين ، عندك بحرية ، أمي نامت ع بكير ، الحب الاسطورى ، شو محسودين وقارئة الفنجان .

وعلى المسرح الخارجى قدم طلاب فصل الايقاع بقيادة الفنان سعيد الارتيست والتابع لمركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد عدد من المؤلفات الشرقية والارتجالات الايقاعية .

واقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي ضم مجموعة مختارة من اعمال التراث .

وشهد مسرح سيد دروش " اوبرا الاسكندرية " حفلا للفنان المغربى فؤاد زبادي تلاه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب وسبقهما فاصلا للمطربة الشابة مي كمال.

واستمر المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصفير فى تناول محاور هذه الدورة بحضور الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية حيث استعرضت الجلسة الاولى اليوم محور رواد التلحين والاداء فى المسرح الغنائى المصرى وادارتها الدكتوره هدى أحمد (مصر) وناقشت ابحاث المسرح الغنائي عند سيد درويش بين تعريب النص وترجمة الموسيقى ، أوبريت البروكة نموذج لـ محمد عبد القادر سيد أحمد (مصر) ، تأثير الأوبرا العالمية على المسرح الغنائي العربي سيد درويش نموذجا لـ معتصم عديلة ( فلسطين ) ، دراسة تاريخية لرواد التلحين في المسرح الغنائي العربي لـ مها العربي ( مصر ) ، سلطانة الطرب منيرة المهدية أولى رائدات المسرح الغنائي للنساء في مصر لـ داليا حسين فهمي ( مصر ) .

اما الجلسة الثانية ناقشت محور رواد المسرح الغنائي المصري منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن وادارتها الدكتوره شرين عبد اللطيف ( مصر ) وضمت ابحاث مسرح بليغ حمدي الغنائي مختبر التراث الثقافي لـ أحمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، تجربتي الفنية في إبداع أوبرا طرح البحر لـ منير الوسيمي ( مصر ) ، مقاربة نقدية برؤية توثيقية لموروث المسرح الغنائي المصري عند كل من عبد الحليم نويرة - محمد نوح - حلمي بكر لـ إيهاب صبري ( مصر ) ، مصرولوجية اللحن المسرحي عند سيد مكاوي من الإذاعة إلى مسرح العرائس .. الليلة الكبيرة نموذجا لـ بلال الشيخ ( مصر ) .