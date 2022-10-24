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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

 

وكان برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

 

ومن المتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر. كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير.

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