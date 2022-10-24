انتبه لو موجودة بجسمك.. شامة بالجسم تؤكد إصابتك بالسرطان

الشامة السرطانية هي أكثر الأعراض الشائعة التي تُشير للإصابة بمرض الميلانوما، وهو أحد أنواع سرطان الجلد.

والشامات السرطانية عادة ما تكون جديدة التكون أو موجودة من قبل وحدث لها بعض التغييرات. ويُعتبر الميلانوما أخطر أنواع سرطان الجلد، بسبب سرعة انتشاره لأجزاء الجسم الأخرى.

وقدم الدكتور نور محمد كريم الرهيمي اخصائي علاج الامراض السرطانية العقد اللمفاوية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك

الفرق بين الشامة الطبيعية أو الشامة التي تحتاج متابعة ومراجعة ؟

شكلها يكون غير منتظم

يعني لو نتصور خط وهمي ويقسمها لنصفين واحد مختلف عن الثاني.

اللون :اللون يكون غامق ليست بني . تكون مايله للسواد وممكن نشوف اللون رمادي احمر ابيض.

الحجم : اذا له تغيير مفاجئ بالحجم او بالشكل او اللون . لذلك يجب زيارة الطبيب

اذا شعرت بمكان الشامه بحكة مستمرة او تقشر او نزيف فلابد من مراجعة الطبيب.

اما عن الأشخاص الذين يجب متابعة الشامة

الذين لديهم أعداد كثيرة من الشامات بأجسامهم

الأشخاص معرضون للشمس بصورة مستمرة أكثر من غيرهم

اذا كان بالعائلة حالات مصابة بسرطان الجلد

اصحاب البشرة الفاتحة يكونون اكثر من غيرهم معرضين بسبب حساسية جلدهم للشمس اكثر

كما ان الإصابة ببعض الأمراض تسبب ضعف بجهاز المناعة.

كيف أعرف الشامة السرطانية؟

قد يكون من الصعب التعرف على الشامات السرطانية في المراحل الأولية لمرض الميلانوما، ولهذا السبب يجب فحص الجلد بصورة دورية لملاحظة أي تغيرات قد تحدث مثل، ظهور شامة جديدة أو حدوث تغيرات في شامة موجودة بالفعل. وفي حالة الشك في أن الشامة قد تكون سرطانية، يجب الذهاب لطبيب الجلدية للحصول على التشخيص الصحيح.

ووفقاً لمؤسسة أبحاث سرطان الميلانوما، توجد بعض الأعراض والتغيرات الجلدية التي يجب الانتباه لها، أبرزها ما يلي:

ظهور شامة جديدة أو حدوث تغير في لون وشكل وحجم شامة كانت موجودة من قبل.

شامة لا تلتئم أو تُصبح مؤلمة.

شامة تُثير الحكة وتبدأ في النزيف.

شامة ذات مظهر لامع أو شمعي أو شاحب.

كتلة صلبة حمراء تنزف ويتكون عليها قشرة.

بقعة حمراء مسطحة، صلبة أو جافة أو مغطاة بالقشرة. بقعة سوداء أو داكنة تظهر تحت الأظافر.