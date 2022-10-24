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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

صدى البلد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية ستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في السعودية، عبر الشراكة مع شركات عاملة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

هذا وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية وتقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة لهذه الشركات.

كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.

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