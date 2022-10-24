الشيتاني : طرح المشكلة السكانية بالمؤتمر الاقتصادي ذكاء من الحكومة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية قضية مزمنة موجودة فى مصر، إلا أن طرحها داخل مؤتمر إقتصادي وضع جديد وحركة ذكية من الحكومة.

وأضاف "الشيتاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعد الاقتصادي للمشكلة السكانية كان غائب لفترة، موضحا أنه عندما تم تناول المشكلة السكانية فى وسط خبراء الإقتصاد يكون من المعروف العمل على إتجاهين، الأول: المحاولة لتخطيط معدل الزيادة، وفى المقابل تحويل الزيادة إلى قدرة إنتاجية.

وتابع أن ضعف الموارد مع الزيادة السكانية يخلق مشكلة طالما الإنتاج لم يلب إحتياجات هذه الزيادات، لافتا إلى أن القضية السكانية هي قضية تنموية واضحة، فى المقابل يجب العمل بمنهج علمي من أجل تعليم الجيل الجديد الذى سيقوم باستخراج الإنتاج فى المستقبل، حيث يجب الإهتمام بالتعليم.