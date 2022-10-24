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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 1125 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم  تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، التي من المتوقع زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس، في اجتماع نوفمبر المقبل،  للحد من معدلات التضخم.

مع مخاوف رفع الفائدة .. هبوط تاريخي في أسعار الذهب العالمية

الحق اشتري بسرعة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين.. فيديو


 وقد يستفيد الذهب من التباطؤ الاقتصادي بالصين، والذي يعني تباطؤ النمو العالمي، بفعل هيمنتها على الطلب العالمي لكل المواد الخام، وبالتالي زيادة الركود التضخمي، ما ينعكس ايجابيًا على أداء الذهب.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت  10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1125 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1648 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1286 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 964 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9000 جنيهًا.

الذهب

الذهب
الذهب


وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد تراجعت شهدت تراجعًا بقيمة 5 جينهات، وبنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجلت الأوقية ارتفاعًا بقيمة 13 دولارًا وبنسبة 0.8% بالبورصة العالمية.

سعار الذهب اليوم في مصر


ويبحث الكثير من الراغبين في الزواج عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21
وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1114 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1278 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1114 جنيها للبيع و 1118 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18


سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 958 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14


سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الاثنين عيار 14 : 745 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24


وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8,944 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24


وبلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الاثنين عيار 24 : 1,652 دولارا .

أسعار الذهب اسعار الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب

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