اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم ، محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة ، إذ استقر المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة، كما سجلت أسعار المعدن الأصفر في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 : 1114 جنيها بعد 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 31 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 958 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 745 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : تراجعا بقيمة 86 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,278 جنيها.

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2022، فسجل عيار 21 ، 1114 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 955 و 958 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويبحث المقبلين على الخطوبة حديثا عن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1114 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1118 جنيها.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال موجة من الارتفاع غير المسبوق ، إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 96 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر سجل 1114 جنيها اليوم الاثنين 24-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

جدير بالذكر أنالعام الماضي سجل الذهب عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

الكثير من الراغبين في الزواج يبحثون عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1114 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1278 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1114 جنيها للبيع و 1118 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 958 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 745 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8,944 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,652 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين هبوطا ملحوظا على المستوى العالمي، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل 1,652.82 دولار للأوقية بعد 1657 أمس.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، فهبط في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1652 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 98 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية هبوطا قويا اليوم بنسبة 0.30 % ، بقيمة أكثر من 5.03 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,652 دولار.