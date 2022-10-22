اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم محل اهتمام وبحث من الملايين ، إذ هبط المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة وسجلت أسعار الذهب في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 : 1109 جنيهات بعد 1120 جنيهًا السبت الماضي 15 أكتوبر، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 36 جنيها، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 أقل من 951 جنيها.

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وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 فتراجع 91 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,270 جنيها.

اما أسعار الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، فسجل عيار 21 ، 1109 جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 951 و 953 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم سيحث عنها المقبلين على الزواج ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1109 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1111 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية تحديدا في شهر 5 ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 94 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر سجل 1109 جنيهات اليوم السبت 22-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي سجل الذهب عيار 21 ، 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

الكثير من الراغبين في الزواج يبحثون عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1109 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1270 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1109 جنيهات للبيع و 1111 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 71 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8,888 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1,657 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتشهد أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت قفزة قوية على المستوى العالمي ، إذ ارتفع المعدن الأصفر ليسجل 1,657.82 دولار للأوقية بعد 1628 أمس.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر .

الذهب

وقفز في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1657 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 93 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية قفزة قوية اليوم بنسبة 1.81 % ، بقيمة أكثر من 29.5 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,657 دولار.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس الجمعة 21 أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في 21 يوما متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ودعم تراجع الذهب أمس توقعات قوية برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كأفضل بديل للاستثمار.