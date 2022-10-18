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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم مقارنة بالأيام السابقة إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1106 جنيهات بعد 1120 أول أمس و1109 أمس، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 39 جنيها، فيما تراجع 94 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيهات للشراء إلى 1,270 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1106  جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 948 و 951 جنيها.

وعن اسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم، سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1106 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1109  جنيها.

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية تحديدا في شهر 5 ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 96 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتساءل الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر  والذي سجل 1106 جنيهات اليوم الثلاثاء 18-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير من الراغبين في الزواج عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1106 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,267 جنيهًا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1106 جنيهات للبيع و 1109 جنيهات للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 14 : 739 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 8,872 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1651 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المصنعية ، فإن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية تسجل اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا 

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1652 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر .

استقر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1652 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 98  دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

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