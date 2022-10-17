عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 17-10-2022

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر اليوم

ارتفع سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف بقيمة تتراوح مابين 6 حتى 9 جنيهات فى الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الأحد.


وننشر سعر الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 أكتوبر  2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب اليوم 
 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1282جنيها مقارنة 1274 جنيها أمس الأحد  .

سعر الذهب 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو1175 جنيها مقارنة 1168 جنيها أمس الأحد.

txt

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها

txt

أسعار الذهب اليوم الأحد 16-10-2022 فى الأسواق


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1122جنيها مقارنة 1116 جنيها أمس الأحد  .


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 962جنيها  .


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 748جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 641 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8976جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1670دولار للأوقية

سعر أوقية الذهب 


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا للكثيرين إقليميا وعالميا.


أسعار المصنعية والدمغة

وسعر الذهب في مصر بالمصنعية يختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخروتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل مؤثر فى سعر  الذهب عالميا 

يعظ الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب فى البورصة العالمية  قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً،وهناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر  الذهب .

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب اليوم عيار 21 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع أخيرًا عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وصافرات الإنذار تدوي في المدينة

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. الإفتاء: به 10 أسرار تحقق المعجزات

بسبب حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب: أذيت نفسي كتير

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

لبس الشتاء ضاق .. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون بدون فرهدة أو حرمان

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ