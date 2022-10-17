سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 17-10-2022

ارتفع سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف بقيمة تتراوح مابين 6 حتى 9 جنيهات فى الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الأحد.



وننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب اليوم



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1282جنيها مقارنة 1274 جنيها أمس الأحد .

سعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1175 جنيها مقارنة 1168 جنيها أمس الأحد.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1122جنيها مقارنة 1116 جنيها أمس الأحد .



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 962جنيها .



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 748جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 641 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8976جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1670دولار للأوقية

سعر أوقية الذهب



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا للكثيرين إقليميا وعالميا.



أسعار المصنعية والدمغة

وسعر الذهب في مصر بالمصنعية يختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخروتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل مؤثر فى سعر الذهب عالميا

يعظ الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب فى البورصة العالمية قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً،وهناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر الذهب .

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.