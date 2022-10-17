زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1650 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر .

واستمر الذهب في الهبوط حتى استقر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1650 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 100 دولار في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

اسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر هبوطا ، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1,109 جنيهات بعد 1120 أمس، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 36 جنيها، فيما تراجع 91 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1,270 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1109 جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1109 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1111 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1109 جنيهات اليوم الاثنين 17-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1109 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,270 جنيهًا .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1109 جنيهات للبيع و 1111 للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 952 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 741 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8888 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1650 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المصنعية ، فإن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية تسجل اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.