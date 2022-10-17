عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1650 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر .

واستمر الذهب في الهبوط حتى استقر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1650 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 100 دولار في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

اسعار الذهب في مصر 

سجلت  أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر هبوطا ، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1,109 جنيهات بعد 1120 أمس، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد  منذ هذا اليوم 36 جنيها، فيما تراجع 91 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1,270 جنيهًا.

وعن أسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1109  جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1109 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1111  جنيها.

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022

3 جنيهات.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس

فرصة الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1109 جنيهات اليوم الاثنين 17-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1109 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,270 جنيهًا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1109 جنيهات للبيع و 1111  للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 952 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الاثنين عيار 14 : 741 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8888 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الاثنين عيار 24 : 1650 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المصنعية ، فإن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية تسجل اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب الان أسعار جرام الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن أسعار الذهب اليوم بيع وشراء أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

موضوعات متعلقة

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-10-2022

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم .. وعيار21 يسجل 1120 جنيهًا

خسائر فادحة.. الذهب يتراجع عالمياً ويفقد 60 دولارا في أسبوع

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

تذبذب أسعار الذهب اليوم السبت 15 - 10 - 2022

فرصة الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع أخيرًا عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وصافرات الإنذار تدوي في المدينة

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. الإفتاء: به 10 أسرار تحقق المعجزات

بسبب حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب: أذيت نفسي كتير

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

لبس الشتاء ضاق .. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون بدون فرهدة أو حرمان

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ