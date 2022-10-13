3 جنيهات.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 3 جنيهات خلال اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1125 جنيهًا.

تحرك الأسعار في نطاق ضيق بالبورصة العالمية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال اليوم، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الفيدرالي الامريكي في نوفمبر المقبل.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجلت خلال تعاملات اليوم مستوى 1286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 964 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 750 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9000 جنيهًا.



لفت المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفعت غير مبررة بالأسواق المحلية بنحو 30 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 1130 جنيهًا خلال الأيام الماضية، على الرغم من تراجع الأوقية بالأسواق العالمية بنحو تجاوز 50 دولارًا، ما يؤكد أن حركة تسعير الذهب محليًا تخضع للتلاعب ولا يوجد لها محددات حقيقية، خاصة مع تباطؤ الطلب خلال الفترة الحالية.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 7 جنيهات خلال تعاملات امس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1115 جنيهًا، ولامس مستوى 1125 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1122 جنيهًا، بينما افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1672 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1675 دولارًا.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات عنيفة على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب خسائر أول أمس الثلاثاء وصلت لـ 27 جنيها ثم عاود للارتفاع مرة أخري الأربعاء 12 أكتوبر بواقع 12 جنيه ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 1125 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر، من منطقة لأخري بل ومن محل لأخر في ذات المنطقة أحيانا، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتمثل في الأغلب النسبة مابين 7% و10% من سعر جرام الذهب، إلا أنه هناك بعض المصوغات منخفضة المصنعية.