نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع.

17/10/2022 07:19 ص

قفزت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل ما يقرب من 43 جنيها للكيلو في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين.

هبطت الدولار أخيرا على المستوى العالمي بعد موجة صعود ، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، هبوطا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار...

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 ، ...

في أوقات الطوارئ قد لا يعلم الكثير من دليل الخدمات وشرطة النجدة، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات..

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة.