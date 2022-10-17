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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد..
نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع.

 

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

17/10/2022 07:19 ص

قفزت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل ما يقرب من 43 جنيها للكيلو في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين.

 

الدولار يتراجع أخيرًا عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبطت الدولار أخيرا على المستوى العالمي بعد موجة صعود ، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، هبوطا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار...

 

بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 ، ...

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

في أوقات الطوارئ قد لا يعلم الكثير من دليل الخدمات وشرطة النجدة، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات..

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة.

 

اسعار اسعار الذهب الدولار الحديد والأسمنت أرقام الطوارئ مواقيت الصلاة نشرة خدمات صدى البلد

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