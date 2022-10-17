بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

قفزت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل ما يقرب من 43 جنيها للكيلو في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، قيام عدد من المربين بإعدام الكتاكيت في مزارعهم بطريقة وحشية وهي وضعهم في مجموعات داخل شكائر بلاستيكية وغلقها ليموتوا خنقًا.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 32-34 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 17-10-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 17-10-2022

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 32-34 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 38 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة ، كما أنه يصل إلى 42 و43 في بعض المناطق.

الدواجن البلدى : بين 51- 52 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 46 و 50

الأوراك : بين 40- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85- 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 22 -23 جنيها في المزرعة و بين 25-26 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 2.25_2.5 جنيه

كتكوت ساسو : 3 _3.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 75-76 جنيها للطبق في المزرعة و85 جنيه إلى 90 للمستهلك حسب المنطقة و72 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل سعر الأبيض 72 جنيها في المزرعة ، وبين 77 و 80 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو

حل أزمة صناعة الدواجن

من جانبه قال مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم حل أزمة صناعة الدواجن بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

وقال موسى خلال تصريحات تليفزيوينة،:" رئيس الوزراء وجه بتوفير كل مستلزمات صناعة الدواجن لمواجهة الأزمة، متابعا:" كل أسبوع سيتم توفير كميات من مستلزمات الدواجن لحل الأزمة".

وتابع أن طن الذرة وصل إلي 10 آلاف جنيه بعد إستغلال البعض، والصويا وصل إلي 14 ألف جنيه، مناشدا بضرورة تكاتف الجميع لمنع ارتفاع أسعار الأعلاف.