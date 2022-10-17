رئيس اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن لها خصوصية مختلفة عن باقي الصناعات، متابعا: نشكر الحكومة للأفراج عن 62 ألف طن أعلاف من الجمارك.

وأضاف "محمود العناني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مشكلة الأعلاف تكمن في تكلفة خامات الأعلاف، متابعا: أسعار خامات الأعلاف تضاعفت كثيرا خلال الفترة الماضية، والتي ترتب عليه زيادة الأسعار.

وأكمل: نعاني الفترة الحالية من نقص "فول الصويا" الخاص بالأعلاف، متابعا: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن ولكننا نعاني من نقص في الأعلاف.

وأوضح:" نأمل أن تحدث انفراجات للأعلاف من الجمارك، من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار وتلاعب السوق السوداء.