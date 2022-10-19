ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم مقارنة بالأيام السابقة إذ سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 ، 1105 جنيهات بعد 1120 جنيهًا السبت الماضي و1109 جنيهات أمس الأول، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 40 جنيها، فيما تراجع 95 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,267 جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 ، 1105 جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 947 و 951 جنيها.

وعن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم، سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 1105 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1109 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية تحديدا في شهر 5 ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 95 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتساءل الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر والذي سجل 1105 جنيهات اليوم الأربعاء 19-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي سجل الذهب عيار 21 ، 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

الكثير من الراغبين في الزواج يبحثون عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1105 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1.267 جنيه .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1105 جنيهات للبيع و 1109 جنيهات للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 : 739 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 8,872 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 1649 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المصنعية اليت يبحث عنها الكثير ، فإن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية تسجل اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2022 هبوطا على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1649 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر .

استقر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1649 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 98 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية تراجعا بنسبة 0.04% ، بقيمة 0.70 دولار ، ووصل سعر الأوقية ل 1,649 دولار منخفضا من مستوى التعاملات 1653 أمس.