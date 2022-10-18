نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم مقارنة بالأيام السابقة إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1106 جنيهات بعد 1120 أول أمس و1109 أمس، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 39 جنيها، فيما تراجع 94 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيهات للشراء إلى 1,270 جنيهًا.

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

هبطت أسعار الدولار على المستوى العالمي، اليوم، مقارنة بأسعار الأمس، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في السوق العالمية، هبوطا، أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

اليورو بـ 19.2 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.