عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

لطيف ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

 

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب
هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم مقارنة بالأيام السابقة إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1106 جنيهات بعد 1120 أول أمس و1109 أمس، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 39 جنيها، فيما تراجع 94 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيهات للشراء إلى 1,270 جنيهًا.

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن
هبطت أسعار الدولار على المستوى العالمي، اليوم، مقارنة بأسعار الأمس، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في السوق العالمية، هبوطا، أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

البلدي 52 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

 

اليورو بـ 19.2 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر
ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

عز بـ 18100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم مواقيت الصلاة اليوم اسعار الذهب اليوم سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

ترشيحاتنا

من البالطو الأبيض إلى الكفن.. طالب صيدلة يسقط من الدور السادس بالفيوم

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء: دعاء الاستفتاح أحد هيئاتها

وزير الصحة: 165 ألف مواطن يغسلون الكلى على نفقة الدولة 3 مرات أسبوعيا

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ