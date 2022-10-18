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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو بـ 19.2 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

أسعار العملات
أسعار العملات

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى  19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.08 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


فرنك سويسري​ 19.6406   19.7278


100 ين ياباني 13.4742   13.5269


ريال سعودي​    5.2149      5.2363


دينار كويتي    63.1742    63.4371


درهم إماراتي​   5.3396      5.3604


جنيه إسترليني  21.6685   21.7536


اليوان الصيني​    2.7436    2.7551

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