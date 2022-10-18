اليورو بـ 19.2 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.08 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
فرنك سويسري 19.6406 19.7278
100 ين ياباني 13.4742 13.5269
ريال سعودي 5.2149 5.2363
دينار كويتي 63.1742 63.4371
درهم إماراتي 5.3396 5.3604
جنيه إسترليني 21.6685 21.7536
اليوان الصيني 2.7436 2.7551