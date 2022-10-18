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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 18100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم 18100جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 18100جنيه للطن.


وصل سعر حديد العتال اليوم 17800جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 17550جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 17200جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 17100جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد عطية اليوم 17000جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم 1700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 17000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 1700جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم 15750جنيه للطن الواحد.

 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1450جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1423جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم 1400 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم 1495 جنيها للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم  عند 1450جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم عند 1430جنيه للطن .

 

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم 1390جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم 1390 جنيها للطن.


وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
 

 

 

أسعار الحديد في مصر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء سعر أسمنت حلوان اليوم

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