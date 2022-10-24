رئيس اتحاد بنوك مصر: 3 تريليونات و600 مليار جنيه حجم القروض الممنوحة

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي قطاع قوي وجميع مؤشراته المالية تعكس متانة المراكز المالية الخاصة بالقطاع المصرفي.

وأضاف "الأتربي" خلال جلسة فرض وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادي 2022، أن نسبة الربحية فى هذا القطاع أعلي بكثير من جميع الدول الأخري التي لديها قطاعات مصرفية، ومن أجل ذلك فهو جاذب دائما لبنوك عالمية فى الدخول والاستثمار والتواجد فى السوق المصري.

وتابع أنه بالرغم من أحداث كورونا عملت الحكومة مع البنك المركزي على مبادرات كثيرة من أجل تدوير العجلة، متابعا أنه فى عام 2014 وصل حجم القروض الممنوحة إلى 590 مليار، واليوم وصل إلى 3 تريليونات و600 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع كان حجمها 1.4 تريليون جنيه، واليوم وصلت إلى 7.5 تريليون جنيه، لافتا إلى أن معدل كفاءة رأس المال كان 13.9% ، وهذا يعتبر معدل جيد، واليوم وصل إلى 20.9%.