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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. وزارة السياحة ترفض إجراء مقابلة مع قناة "إسرائيلية"

صدى البلد

قالت قناة عبرية، إن وزارة السياحة الأردنية رفضت إجراء مقابلة معها، في سياق حديث القناة عن ارتفاع السياح أعداد الإسرائيليين في الأردن خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت القناة، بحسب وكالة عمون الأردنية، إلى أن عددا كبيرا من الإسرائيليين زاروا مدينة العقبة خلال عطلة عيد لليهود، حيث أن المستوطنين شكلوا غالبية السياح في مدينة العقبة.

وأضافت أن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الإرهاب في الاحتلال، الجنرال نيتسان نوريئيل، أكد أنه “لا يوجد حاليًا أي تهديد ملموس للسياح الإسرائيليين في الأردن”. ومع ذلك ، فهو يحدد أن "مستوى التأهب 2 (وللإشارة المستوى 4 هو الأعلى) يتم الحفاظ عليه بشكل دائم من قبل إسرائيل في الأردن".

وقالت شيرلي، وهي مستوطنة إسرائيلية: "لم نرغب في ركوب الطائرة، لقد كانت الفوضى في مطار بن غوريون خلال العطلات، بالإضافة إلى أن الأسعار هنا "أكثر جاذبية" مما كانت عليه في إيلات؛ وشعرنا بالفضول لمعرفة واكتشاف ثقافة جديدة ".

في هذا السياق، قالت مديرة وكالة سفريات إيلات الإسرائيلية، نارجيز إيسلوموفا، "بدأ الإسرائيليون يهتمون بالأردن في عام 2017"، مشيرة إلى أنه "في العام الأخير كان الإهتمام كبير جدا، خاصة خلال الصيف وأعياد اليهود، وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول اعتنت وكالتي بـ 360 شخصًا على الحدود! ".

وتضيف، "خلال الأعياد اليهودية في أكتوبر زار 12 ألف إسرائيلي الأردن".

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قناة عبرية وزارة السياحة الأردنية إجراء مقابلة السياح الإسرائيليين الأردن

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